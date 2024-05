Junho no Brasil: será que o clima de inverno chegou para ficar?

O mês de junho está chegando e com ele umas das festas preferidas dos brasileiros: Sao João! Mas, não é só isso que estamos esperando, não é mesmo?! Junho também marca o início do inverno e para tantos dias quentes, a expectativa por dias frios aumenta com a chegada do mês. Afinal, qual será a previsão? O inverno chegou para ficar?

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o mês de junho indica chuvas acima da média. Principalmente, na faixa norte da região Norte, leste da região Nordeste, além de áreas pontuais do Maranhão, Piauí e Ceará, associadas ao aquecimento do Atlântico Tropical.

Leia também: Nova frente fria: preparem os casacos, porque o frio vem e com força

Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, bem como o sul da região Norte, interior da região Nordeste e oeste da região Sul, são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica. No entanto, nesta época do ano, há uma tendência de redução das chuvas na parte central do país.

Considerando o prognóstico climático do Inmet para junho de 2024 e seu possível impacto na safra de grãos 2023/24 para as diferentes regiões produtoras, a previsão de chuvas acima da média na faixa norte e leste da região Nordeste continuará beneficiando a semeadura e início do desenvolvimento do milho e feijão terceira safras.

Chuvas abaixo da média

Enquanto isso, em áreas da região que engloba áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a previsão é de chuvas abaixo da média. Isso poderá reduzir os níveis de umidade no solo. Principalmente, em áreas dos estados do Piauí e Bahia, ocasionando restrição hídrica para o milho segunda safra.

Da mesma forma, em áreas do sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste, parte do Paraná e oeste dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesses locais estão previstas chuvas abaixo da média. Além disso, pode haver redução dos níveis de umidade do solo.

Junho: o inverno chegou para ficar?

Quanto às temperaturas, a previsão indica que deverão ser acima da média em todo o país. Principalmente, na porção central, devido à redução das chuvas, com possibilidade de ocorrerem alguns dias de excesso de calor em algumas áreas.

Nas regiões Norte e Nordeste, as temperaturas podem ultrapassar 26ºC. Na região Centro-Oeste e norte da região Sudeste, as temperaturas devem variar entre 20ºC e 24ºC. Enquanto na região Sul são previstos valores menores inferiores a 20ºC.

Já nas áreas de maior altitude da região sul e sudeste são previstas temperaturas próximas ou inferiores a 14ºC. Não se descartam a ocorrência de geadas em algumas localidades, especialmente aquelas de maior altitude, devido à entrada de massas de ar frio que podem provocar declínio de temperatura, o que é muito comum nesta época do ano.