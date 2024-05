Nova frente fria: preparem os casacos, porque o frio vem e com força

A formação de uma nova frente fria na altura do Sudeste, a segunda do mês de maio, vai reforçar o ar mais frio em muitos estados do centro-sul do país. Com isso, haverá uma queda das temperaturas nos três estados da região Sul, em Mato Grosso do Sul, São Paulo, no sul de Minas e até mesmo no estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Segundo a Climatempo, o mês de maio, que começou com temperaturas acima da média em muitas regiões, vai terminar com queda significativa de temperaturas mínimas e máximas. Aliás, há possibilidade para recorde de frio em algumas capitais.

A reta final do mês de maio e o começo do mês de junho serão marcados por este ar polar derrubando as temperaturas. Portanto, áreas da região Sul, como serra e planalto do RS, SC e PR, têm possibilidade de formação de geada ao longo dos próximos dias.

Nova frente fria

Grande parte das capitais do Sul e Sudeste com chance de recordes de dias mais frios do ano nos próximos dias. Portanto, até mesmo São Paulo, pode ter recorde com mínima prevista de 9 °C para esta quarta (29). Aliás, as tardes continuam geladas!

Lembrando que a onda de calor vai atuar até o final do mês de maio, como indicado no mapa. O frio segue ainda no decorrer do primeiro final de semana de junho. A previsão do mês será de tempo aberto e firme na maioria dos estados do centro-sul do Brasil. Entretanto, com madrugadas ainda frias e tardes com temperaturas baixas.