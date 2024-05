Residência jurídica: comarca inscreve para programa em Rio Novo do Sul

A Comarca de Rio Novo do Sul está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso em Programa de Residência Jurídica. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho (sexta-feira) por meio do envio de cópia do currículo para o e-mail da Secretaria de Gestão do Foro: [email protected]

A seleção visa preencher 01 vaga e formar cadastro de reserva. Podem participar da seleção bacharéis em Direito que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou, ainda, que tenham concluído o curso de graduação há no máximo 5 anos.

A participação no Programa de Residência Jurídica terá duração máxima de 36 meses e a carga horária a ser cumprida é de 06 horas diárias e 30 horas semanais, com recesso assegurado no período de 20/12 a 18/01.

O programa consiste no treinamento em serviço dos residentes, o qual compreende ensino, pesquisa e extensão, assim como auxílio a membros do quadro funcional do Poder Judiciário, atuando no gabinete de magistradas e magistrados, nas secretarias judiciais, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs).

A prova, com 20 questões objetivas e 02 questões discursivas, está programada para o dia 28 de junho (sexta-feira), às 13 horas. E a previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 04/07 e o resultado final no dia 12/07.

Essas e outras informações podem ser conferidas no Edital nº 01/2024, disponível em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1720120