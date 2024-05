Literacura: projeto da Santa Casa de Guaçuí é destaque no Saúde In Foco

O atendimento humanizado já é uma realidade em instituições de saúde do Brasil. No Espírito Santo, por exemplo, a Santa Casa de Guaçuí, encontrou na literatura o “remédio” ideal para amenizar o sofrimento e reduzir sintomas advindos do internamento.

“Com a redução do tempo ocioso e interação com a leitura, há redução do estresse, ansiedade e consequentemente taquicardia, hipertensão e demais achados clínicos encontrados em pacientes com ansiedade. Além disso a interação com a literatura proporciona maior vínculo com a equipe e maior confiança para o paciente aceitar o tratamento proposto”, o administrador da Santa Casa de Guaçuí, Denis Vaz, que palestrará sobre os avanços no atendimento humanizado no Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde: PROINTEC – Saúde in Foco.

O evento é gratuito e será realizado, nos dias 21 e 22 de maio, no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro.

LEIA TAMBÉM: Saúde in Foco: inovação na educação permanente abordará os desafios atuais

O projeto, denominado de Literacura contempla não só o paciente, mas qualquer pessoa assistida pela instituição, seja ela acompanhantes, visitantes e colaboradores. O carrinho com as obras literárias fica em local de fácil acesso e não há burocracias para o empréstimo do livro.

“O impacto esperado é a satisfação do paciente e do acompanhante durante o período de internação. Com amenização do estresse, da angústia e de outros sentimentos que ocorrem em momentos difíceis como esses”, afirma.

São oferecidos diversos gêneros, de acordo com o acervo de livros doados para a Santa Casa de Guaçuí. Os títulos variam, desde religiosos de todas as crenças cristãs (católica, evangélica e espírita) até romances, poesias, crônicas, biografias e literatura infantil.

“A seleção é feita de acordo com o perfil e preferências do paciente/acompanhante. Em conversa informal junto aos mesmos durante as visitas guiadas com o carrinho literário”, explica Vaz.

A interação literária é ainda mais estimulada com a participação semanal do escritor Weber Muller, que visita as dependências da instituição, proporcionando dicas literárias e explicando sinopses para encontrar junto ao paciente o melhor gênero para estilo de cada um.

“A leitura tem um poder peculiar de criar laços e de unir pensamentos. A interação da leitura e o debate do conteúdo apresentado, cria uma relação mais agradável e produtiva entre pacientes e acompanhantes, e até mesmo destes com os próprios colaboradores da instituição que os assistem”, afirma o administrador da instituição.

SERVIÇO

Datas: 21 e 22 de maio

Local: Jaraguá Tênis Clube – Cachoeiro de Itapemirim

Instagram: @prointec_es

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/2466891