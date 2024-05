Mais de R$ 180 mil para primeiros colocados em prêmio de jornalismo no ES

Os jornalistas e universitários do Espírito Santo que se inscreverem na 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) vão disputar a mais de R$ 180 mil em premiações este ano. Na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo, os primeiros lugares nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Foto, vão receber R$ 20 mil, enquanto os segundos e terceiros lugares vão levar R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Já a premiação especial para o Jornalismo Universitário vai pagar R$ 3 mil para o primeiro colocado.

Leia também: Sorteio do Nota Premiada Capixaba é antecipado para esta quinta (16)

As inscrições seguem abertas até o dia 3 de junho. Os detalhes do regulamento podem ser conferidos no site www.premiosebraejornalismo.com.br.

Podem ser inscritos no PSJ conteúdos jornalísticos veiculados de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024 nos diferentes canais da imprensa, bem como em novas plataformas digitais. Cada profissional poderá concorrer com, no máximo, três trabalhos. No entanto, não há limite de inscrições por veículo. As mesmas regras e prazos valem para a categoria especial Jornalismo Universitário.

Concorrem à categoria especial Jornalismo Universitário matérias e reportagens publicadas em veículos laboratório de universidades (nas modalidades texto, áudio, vídeo ou foto). A premiação será realizada em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que, por sua vez, definirá os finalistas da etapa nacional. Os vencedores nacionais de cada categoria principal ainda concorrem ao Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

As pautas devem abordar aspectos ligados ao empreendedorismo, com foco nos pequenos negócios. O tema central da 11ª edição é “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”. Os pequenos negócios respondem por 95% dos empreendimentos formais do país (abrangendo os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte), respondem por 30% do PIB, impactando direta ou indiretamente 47% da população brasileira (1). Eles são responsáveis pela geração de oito a cada dez empregos formais em 2023 (2), assumindo papel crucial no cenário de retomada econômica, aumento de renda e geração de empregos.

Premiação da etapa estadual da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ):

Categorias de Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo:

1º lugar: Troféu + R$ 20.000,00

2º lugar: Troféu + R$ 15.000,00

3º lugar: Troféu + R$ 10.000,00

Categoria universitários:

1º lugar: Troféu + R$ 3.000,00

Sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo

Instituído pelo Sebrae, o concurso jornalístico é referência no fomento ao jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. Na última edição, realizada no ano passado, o prêmio teve um recorde de quase 2 mil trabalhos inscritos, superando em 65% o número de inscrições de 2022.