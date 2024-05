Mais segurança! Operação Colheita 2024 é iniciada no Caparaó

A Polícia Militar iniciou neste mês de maio, mais uma Operação Colheita, garantindo segurança e a tranquilidade para o homem do campo durante a safra do café na região do Caparaó Capixaba.

Segundo a PM, durante a Operação, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) fará visitas tranquilizadoras às propriedades rurais e realizará abordagens as pessoas e veículos suspeitos nas principais vias de acesso. Isso é para preservar a ordem e transmitir sensação de segurança à população que habita na zona rural.

“O 3º Batalhão ressalta a importância da participação popular nas denúncias criminais, através do 181. Em caso de emergência, as equipes poderão ser acionadas pelo 190”, informou o órgão.

