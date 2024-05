Mais um! PF cumpre mandado contra jovem por abuso sexual infantil no ES

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um jovem de 22 anos no bairro Andorinhas, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (3).

De acordo com a PF, o jovem é suspeito de armazenar e compartilhar conteúdos de abuso sexual infantil pela internet. No entanto, os policiais foram até a residência do acusado e, no local, apreenderam dois celulares.

Leia também: Homem que matou irmão a pauladas e ateou fogo no corpo é preso pela PCES

Sendo assim, a PF informou que as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal para comprovar sua participação criminosa da rede mundial de computadores.