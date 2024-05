Mais uma moto adulterada é recuperada pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou mais uma moto adulterada na BR-101, na Serra, na noite da última quarta-feira (29).

De acordo com a PRF, ao ser abordado, os agentes fizeram uma vistoria na moto Yamaha/YBR, de cor branca, e constataram que a mesma tinha os sinais de identificação adulterados. Além disso, o condutor portava uma pistola com 14 munições intactas na cintura.

Contudo, indagado sobre a situação, o motociclista informou aos policiais que havia adquirido a moto de um conhecido em fevereiro deste ano e que a arma estava registrada em seu nome, mas que não possuía o porte para circular armado.

Sendo assim, a ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil no município da Serra.

