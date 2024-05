Marataízes: projeto proíbe agressor de mulheres assumir cargo público

A Câmara Municipal de Marataízes aprovou Projeto de Lei Nº 02/2024, que dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município.

A proposta é de autoria do vereador Cleverson Hernandes Maia, que justifica a medida como uma ação para tentar minimizar a escalada de crimes que vêm sendo cometidos pelo simples fato de a pessoa ser do sexo feminino.

A proposta foi aprovada na sessão do dia 23 de abril.

“A morte das mulheres no Espirito Santo está acima da média nacional de mulheres vítimas de violência por parceiros ou ex. O Espirito Santo, infelizmente, ainda amarga números terríveis. Tem números péssimos nesse quesito. Infelizmente a violência contra a mulher é cultural, é uma cultura do Espírito Santo, uma cultura que, graças a Deus, tem melhorado, mas ainda tem casos e casos graves”, explica o vereador.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), o Espírito Santo registrou em 2023 mais de 21 mil casos de agressão a mulheres. O número representa um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior e uma média diária de 60 mulheres agredidas.

Denúncia

Atualmente existem diversos canais que podem ser usados para fazer denúncias de agressão contra a mulher.

Além das Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), as informações podem ser passadas, de forma anônima, por meio do Disque180. O serviço recebe denúncias de violações contra as mulheres, encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos.

Também é possível realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), responsável pelo serviço.