Médico capixaba infarta durante ajuda às vítimas da enchente no RS

O médico anestesista capixaba Walter José Roberte Borges, de 50 anos, sofreu um infarto durante uma cirurgia em Pelotas, município do Rio Grande do Sul, no último dia 20. Ele segue internado no Sul do país e se encontra em estado vegetativo.

Walter viajou com um grupo de médicos por conta do aumento da demanda por profissionais da saúde provocado pelas inundações no estado gaúcho.

O anestesista é natural de Linhares, no norte do Espírito Santo, mas morava há cinco anos em Vila Velha. Ele é casado com a dentista Daianny Coimbra Ulhoa, e pai de dois filhos, um de 8 anos e outro de 12 anos.

Na última segunda-feira (20), Walter saiu no meio de uma cirurgia no Hospital Universitário de Pelotas, mas não retornou. Segundo o cunhado do médico, Herik Assis, ao procurá-lo, profissionais o encontraram já desacordado, dentro de um banheiro. Apesar de fumar, ele não tinha histórico de problemas de saúde.

A família tenta trazer o médico para o Espírito Santo para seguir o tratamento no Estado.