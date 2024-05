Médico capixaba morre após ir ao Rio Grande do Sul em ação humanitária

O médico capixaba, Leandro Médice, de 41 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (13), em um abrigo no Rio Grande do Sul, onde estava desde o último domingo (12). Ele integrava uma equipe de ação humanitária para ajudar as vítimas das chuvas que atingem no Estado há mais de uma semana.

Leandro era médico cardiologista e estava em um abrigo na cidade de São Leopoldo. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13). Ele era médico cardiologista e atuava com medicina de transplante capilar.

A morte foi confirmada pela mãe no médico nas redes sociais. “É com profundo sentimento que comunicamos o falecimento do nosso filho Leandro Médice – médico cardiologista – ocorrido nesta madrugada, vítima de um infarto fulminante. Encontrava-se ele no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, servindo à causa do bem junto àqueles corações necessitados de amparo médico”, escreveu.

A morte do médico causou grande comoção no Espírito Santo. Em Nova York, onde cumpre agenda, o governador Renato Casagrande (PSB) manifestou seu pesar. ” Com profundo pesar, registro a perda do Dr. Leandro Médice, que partiu enquanto prestava auxílio às vítimas das chuvas no RS. Sua generosidade e solidariedade permanecerão de exemplo para todos nós. Meus sentimentos à família e amigos neste momento”, publicou em suas redes sociais.

O senador Fabiano Contarato também se manifestou. “Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do médico capixaba Leandro Médice, que estava no Rio Grande do Sul atuando como voluntário para ajudar as vítimas das enchentes. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento de profunda tristeza”.

Médico gravou vídeo antes de embarcar

Antes de embarcar para o Rio Grande do Sul, Dr. Leandro Médice gravou um vídeo falando sobre a expectativa de ajudar as vítimas da maior enchente enfrentada pelo Estado.

“Hoje estou indo ao RS participando de uma missão humanitária, na qual estaremos realizando atendimento médico a população gaúcha. Vou tentar passar aqui a real situação da saúde, que se encontra o RS, conto com a oração de vocês! Vamos estar continuando com o ponto de coleta de doações para o RS, em nossa clínica. Conto com a colaboração de todos! Juntos somos mais fortes!”, postou o médico em suas redes sociais.