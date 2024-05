Menina é abusada no ES enquanto a mãe viajava para os EUA

Uma menina de 13 anos foi abusada pelo próprio padrasto enquanto a mãe fazia uma viagem para os Estados Unidos, na última sexta-feira (17). Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram em Vila Velha.

Na delegacia, a mãe da adolescente relatou que durante uma viagem aos Estados Unidos, recebeu ligações da filha de 13 anos, dizendo ter sido abusada pelo padrasto. Segundo ela, o suspeito teria espionado e fotografado a adolescente nua. Ele ainda ameaçou mostrar as fotos para a mãe da menina, caso ela não permitisse que ele tirasse mais fotos dela. A adolescente também foi molestada pelo suspeito.

No entanto, após ouvir o relato da filha pelo telefone, a comunicante ligou imediatamente para uma antiga babá, pedindo para que ela fosse até sua residência para que o padrasto não tentasse abusar da menina novamente. Na madrugada do domingo (19), após a antiga babá adormecer, o padrasto procurou adolescente e a ameaçou novamente.A mãe retornou de viagem nesse domingo (19) e procurou a delegacia.

Após tomar conhecimento dos fatos narrados pela mãe da adolescente, diante da gravidade do caso, a autoridade de plantão determinou as diligências para que o suspeito fosse detido. A equipe policial se dirigiu a um shopping em Vila Velha, onde o suspeito foi localizado e detido.

Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável majorado por ser praticado por padrasto e por ameaça contra a mulher. Ele foi encaminhado ao sistema prisional capixaba.

