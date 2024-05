Menor é apreendido em flagrante após cometer crime em Guaçuí

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido em flagrante após cometer roubo a um estabelecimento comercial em Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo, na noite da última terça-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 18h20, os militares foram informados que um suspeito teria roubado um aparelho celular de um salão de beleza e estava portando uma arma de fogo. Diante disso, os policiais intensificaram o patrulhamento e avistaram um suspeito próximo do local. Ele não obeceu as ordens de parada e fugiu em seguida.

No entanto, durante a fuga, o suspeito entrou em uma escola, subiu no telhado da instituição de ensino e em seguida caiu, sendo detido pelos policiais. Sendo assim, os militares realizam buscas onde o suspeito passou, inclusive na escola, que estava fechada e sem expediente, e encontraram um celular subtraído, porém não conseguiram localizar nenhuma arma de fogo.

A PM disse que as vítimas reconheceram o suspeito como o autor do roubo. Uma delas relatou que o suspeito entrou no local e apontou a arma em sua direção, dizendo que era um assalto, para ninguém se mexer se não iria atirar.

Portanto, após o flagrante, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.