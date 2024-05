Guarda Municipal recupera veículos e apreende drogas no ES

Guardas municipais de Vitória recuperaram dois veículos e apreenderam drogas no centro da capital do Espírito Santo, na última quarta-feira (1º).

De acordo com a Guarda Civil Municipal, no início da madrugada, operadores repassaram à uma equipe que um veículo roubado havia sido detectado pelo Cerco Inteligente circulando na cidade. O veículo, modelo Hyundai Creta, foi encontrado parado na Avenida Adelpho Poli Monjardim, no bairro Santo Antônio.

“Durante a abordagem, encontramos um rapaz de 27 anos na direção do Creta. Ele não soube explicar a procedência do veículo e foi conduzido para a delegacia”, informa o Inspetor da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Eller. Sendo assim, o veículo foi apreendido e recolhido para um pátio autorizado do Detran|ES.

Segundo carro

Já durante a noite da mesma quarta-feira (1º), por volta das 21h40, uma equipe da Guarda de Vitória realizava patrulhamento no bairro Santa Lúcia quando se deparou com veículo parado na Rua Doutor Eurico de Aguiar.

O carro, um Corsa Sedan, estava sem as quatro rodas. Os agentes verificaram que o veículo, na verdade, havia sido furtado no Centro da Cidade, durante a manhã. O Corsa foi removido para o pátio autorizado e o registro da ocorrência junto à Polícia Civil para apuração.

Drogas

No final da tarde de quarta-feira (1º), uma equipe da Guarda Municipal de Vitória em conjunto com a Polícia Militar apreendeu drogas, no bairro São José. Por meio de denúncia, um homem de 30 anos foi detido.

Com o abordado, foi encontrada uma sacola contendo 42 pedras de crack, 39 pinos de cocaína, 18 papelotes de maconha, além de uma bucha de substância de maconha e R$ 66.