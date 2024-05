Meta do Progressistas vai deixar muitos prefeitos com “dor de cabeça” no ES

O Progressistas no Espírito Santo estará presente em todas as cidades e vai participar ativamente das eleições municipais de 2024 com pré-candidaturas a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

De acordo com o deputado federal e presidente estadual da sigla, Da Vitória, a meta é registrar, pelo menos, 30 candidatos a prefeitos no Estado.

“Temos a expectativa, e trabalhamos para isso, de ampliar o número de mandatários do nosso partido”, afirmou o parlamentar por meio da sua rede social.

Ele ainda aponta que o projeto prevê a ampliação de correligionários eleitos também nas câmaras municipais.

“Nós vamos aumentar muito os nossos vereadores para 2025. Temos uma expectativa aí de termos mais de 150, de dobrarmos esse quantitativo de vereadores”, afirma Da Vitória.

