Progressistas promove capacitação para pré-candidatos e dirigentes no ES

O partido Progressistas do Espírito Santo, em parceria com a Fundação Francisco Dornelles, realiza neste sábado (11), a partir das 8h30, no Cerimonial Aspomires, em Vitória (ES), o evento Capacita 11, destinado a capacitação dos pré-candidatos ao pleito de 2024, diretórios municipais e equipes.

Na programação estão previstas três palestras voltadas para organização da pré-campanha e da campanha, direito eleitoral e marketing. Os profissionais que farão a capacitação são o jornalista e cientista político Leandro Nappi e o publicitário Matheus Fernandes, sócios fundadores da Rio Sampa, e o professor em Direito Eleitoral Wellinton Nazario.

LEIA TAMBÉM: Vargem Alta: Progressistas entram na briga para tirar Rabello do poder

O presidente estadual do Progressistas-ES, deputado federal Da Vitória, ressaltou a importância do evento para preparação dos quadros do partido para o processo eleitoral deste ano.

“A Fundação Francisco Dornelles, presidida pelo deputado Covatti Filho, tem um papel muito importante no partido que é promover o estudo e oferecer cursos e palestras para formar os nossos quadros. E, em parceria, conseguimos trazer o Capacita 11 para o Espírito Santo. Será uma oportunidade de reunir os pré-candidatos, dirigentes municipais e toda equipe de trabalho das 78 cidades para trocar informações e nos prepararmos para os desafios deste ano. Sem dúvidas o Progressistas está pronto para participar ativamente do processo eleitoral em todo Estado”, afirmou Da Vitória.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://shortlurl.com/663bab528c1da

Fundação Francisco Dornelles

A Fundação Francisco Dornelles, do Progressistas, presidida pelo deputado federal Covatti Filho, tem como propósito promover o estudo e a reflexão crítica sobre a realidade brasileira e formar quadros para o exercício consciente da cidadania. A instituição, antiga Fundação Milton Campos, desenvolve estudos, pesquisas, debates, cursos e outros eventos.

Serviço:

Capacita 11

Data: sábado (11/05)

Horário: 8h30

Local: Cerimonial Aspomires – Rua Francisco Rubim, 445 – Bento Ferreira, Vitória (ES)