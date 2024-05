Moradora é abusada após ter casa invadida em Ibatiba

Uma mulher, de 45 anos, foi abusada após ter a casa invadida no bairro Brasil Novo, em Ibatiba, na noite da última segunda-feira (13).

Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava dentro de casa, quando um homem invadiu a residência, agarrou o braço da vítima e forçou ela para entrar para o quarto. Segundo a vítima, o homem aproveitou a situação e passou a mão em suas partes íntimas.

Além disso, a vítima relatou aos militares que seus filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 15 presenciaram todo o crime. Ao ver a mãe ser abusada, o menino de 12 anos começou a gritar, pedindo por socorro, momento que o suspeito acabou fugindo do local.

Leia também: Polícia prende suspeito de tráfico após denúncias em Atílio Vivácqua

No entanto, uma equipe de policiais militares prosseguiu até a residência do agressor, mas não foi encontrado. Em contato com a mãe do suspeito, ela permitiu a entrada do suspeito na residência, porém ele não foi encontrado. A vítima não apresentava lesões aparentes e não aceitou receber atendimento médico, disse apenas que o suspeito teria oferecido R$ 100,00 para ficar com ela, cena presenciada pelos filhos.