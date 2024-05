Morre adolescente baleado na cabeça pelo irmão em Cachoeiro

Morreu adolescente, de 14 anos, vítima de um disparo de arma de fogo efetuado pelo seu irmão, de 15 anos, nesta quinta-feira (30), no bairro Zumbi, em Cachoeiro.

A Polícia Militar confirmou, nesta sexta-feira (31), que a criança veio a óbito ontem mesmo no Hospital Materno Infantil (HIFA), no Aquidabã.

O autor do disparo foi apreendido, segundo a Polícia Militar. Em depoimento, o adolescente relatou que jogou a arma em um matagal. Foram feitas buscas, mas nada foi encontrado.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 15 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada cometida contra menor de 14 anos. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Ciase.

