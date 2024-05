Morre segunda vítima de acidente envolvendo 10 motos e caminhão na BR-101

Na noite do último domingo (26), morreu a segunda vítima do grave acidente ocorrido na BR-101, em Aracruz, envolvendo um caminhão guincho e 10 motocicletas. Márcio Greich não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Caimon Silva morreu no local do acidente, que ocorreu por volta de 12h12 de domingo (26).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente do tipo colisão envolvendo um caminhão guincho e 10 motocicletas ocorreu por volta das 12h125. Segundo levantamento preliminar, o caminhão guincho perdeu o controle na pista molhada e atingiu as motocicletas na contramão. Um dos condutores veio a óbito no local e os feridos foram socorridos para hospitais da região.

Leia também: Morte e feridos no ES: acidente grave entre 5 motos e caminhão para BR-101

Foram 10 motocicletas envolvidas, sendo que seis motociclistas sofreram queda e quatro conseguiram desviar. Desse total, quatro saíram ilesos, um ferido leve, três feridos médios, um feridos graves e dois óbitos. O caminhão guincho e quatro motocicletas pegaram fogo.

Os motociclistas eram integrantes do Grupo Abutre’s Raça em Extinção, da Bahia. Eles passaram o dia em Vila Velha e retornavam para a Bahia no momento do acidente. O Grupo de manifestou pelas redes sociais: