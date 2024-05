Morte e feridos no ES: acidente grave entre 5 motos e caminhão para BR-101

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após grave acidente envolvendo cinco motocicletas e um caminhão guincho, neste domingo (26), na BR-101, em Aracruz.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu no km 188 da rodovia, por volta das 12h12.

LEIA TAMBÉM: Tensão em Mimoso: homem agride dono de bar e ameaça policiais

As informações indicam que o caminhão guincho perdeu o controle e atingiu as motocicletas na contramão. Um dos condutores das motos veio a óbito no local e as outras sete vítimas foram socorridas para hospitais da região.