Motorista envolvido no acidente em Guaçuí havia consumido álcool

No início da noite de sábado (11) um jovem de 22 anos morreu após uma colisão de sua moto com um carro modelo Celta, numa estrada de Guaçuí. Nesta tarde, a Polícia Militar informou que o motorista do carro realizou o teste do etilômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. O homem, de 44 anos, foi levado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Leia também: Recapeamento da Avenida Lacerda de Aguiar a partir de amanhã (13)

Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro de passeio relatou que estava trafegando na via, sentido Guaçuí x Distrito de São Tiago, quando o motociclista invadiu a contramão em uma curva, vindo a colidir de frente com o seu carro. O SAMU esteve no local e constatou o óbito do motociclista, de 22 anos.

Após verificação, foi constatado que o condutor da moto não possuía habilitação. O motorista do veículo de passeio foi conduzido à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Guaçuí, onde realizou o teste do etilômetro, que deu positivo para o consumo de álcool.

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.

De acordo com conhecidos, o jovem João Vitor Carmo, que foi a vítima fatal, era um jovem educado e tinha uma relação muito boa com a mãe.