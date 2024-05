Motorista fica ferido após van capotar em Presidente Kennedy

O motorista que conduzia uma van ficou ferido após perder o controle da direção e capotar com o veículo no distrito de Santo Eduardo, zona rural de Presidente Kennedy, na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo informações da Polícia Militar, o Ciodes (190) recebeu um chamado relatando o capotamento de uma van no distrito de Santo Eduardo, zona rural de Presidente Kennedy. Os militares estiveram no local, entretanto, o veículo já havia sido removido.

Detalhes da dinâmica do acidente e se havia outras pessoas na van não foram informados pela Polícia Militar.

