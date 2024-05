PRF apreende mais de 2 mil litros de bebidas sem nota fiscal em Mimoso

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2.151 litros de bebidas que estavam sendo transportadas sem nota fiscal, no km 452 da BR-101, em Mimoso do Sul, na manhã desta segunda-feira (20).

De acordo com a PRF, a equipe do grupo de patrulhamento tático realizava operação com foco no combate à criminalidade na BR-101, quando deu ordem de parada a um caminhão baú Mercedes benz/710, de cor vermelha. Na abordagem, o motorista disse aos agentes que saiu com a mercadoria de Cachoeiro de Itapemirim e que seria entregue em Salvador, na Bahia.

No entanto, o condutor apresentou uma nota fiscal aos agentes divergente das informações repassadas e em desacordo com a legislação em vigor. Diante das informações obtidas, os agentes constataram a princípio, ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.

Leia também: PM prende dois suspeitos de assalto a posto de combustível em Mimoso

Portanto, o condutor, o passageiro, o veículo e as mercadorias foram apresentados à Receita Estadual para as medidas cabíveis.