MPF: confira data e detalhes da prova para processo seletivo no ES

As provas do processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) serão aplicadas no dia 22 de maio, no auditório do prédio do Ministério da Economia localizado na Rua Pietrângelo de Biase, 56, Centro de Vitória. A prova escrita terá início às 12 horas e terminará às 14 horas.

Poderão fazer a prova os candidatos que apresentaram a documentação prevista no Edital e tiveram a inscrição confirmada. Veja aqui a lista de candidatos selecionados para fazer a prova escrita.

A prova tem caráter eliminatório e classificatório, contendo duas questões, que avaliarão conhecimentos específicos de cada área. O conhecimento da língua portuguesa será exigido na avaliação da prova discursiva de todas as áreas.

O conteúdo programático que será abordado nas provas está disponível no Edital, onde também estão as orientações para o dia do exame.

Serão selecionados estagiários de graduação e de pós-graduação nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo e Direito e de graduação nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

A bolsa de estágio para estudantes de graduação tem o valor de R$ 1.027,82; já para estudantes de pós-graduação a bolsa é de R$ 2.055,65, mais auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia estagiado na modalidade presencial.

A primeira etapa do processo seletivo, com caráter eliminatório, consistiu na análise do Índice de Rendimento Acadêmico/Coeficiente de Rendimento Escolar individual do candidato.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período, contado da publicação da homologação do resultado.