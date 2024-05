Mulher e bebê morrem em acidente grave na ES 165, em Domingos Martins

Uma mulher de 50 anos e um bebê, de 3 meses, morreram em um acidente grave entre dois veículos na Rodovia ES 165,no distrito de Aracê, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã da última segunda-feira (20).

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta de 11h25 de segunda-feira (20), para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no distrito de Aracê, em Domingos Martins. A Polícia Militar foi procurada, mas até o momento, não houve retorno com informações sobre a dinâmica do acidente.

Leia também: Motorista fica ferido após van capotar em Presidente Kennedy

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. O caso seguirá sob investigação.