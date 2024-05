Mulher é resgatada após cair em fosso em Venda Nova do Imigrante

Uma mulher foi resgatada após cair em um fosso de 3 metros de altura de um edifício em Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante, na noite da última sexta-feira (18).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência, os militares foram acionados para ocorrência de resgate em local de difícil acesso, em Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante.

No local, os militares constataram que uma mulher caiu no fosso de um edifício, com aproximadamente três metros de altura. Os bombeiros usaram uma escada telescópica para chegar até a vítima, que foi imobilizada em prancha rígida e içada até a superfície.

Após o procedimento, segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi deixada aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O órgão não informou como a mulher caiu no fosso e nem o estado de saúde dela.