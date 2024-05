VÍDEO | Bebê engasgado é salvo no posto da PRF em Brejetuba

Um bebê recém-nascido foi salvo por policiais rodoviários federais após chegar engasgado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado às margens da BR-262, em Brejetuba, no Sul do Espírito Santo, na noite da quinta-feira (9).

Segundo informações da PRF, os pais chegaram na Unidade Operacional (UOP) de Brejetuba, em busca de ajuda, pois o bebê estava engasgado. Imediatamente, um agente que estava na unidade efetuou a manobra de Heimlich, usada para desengasgar.

No entanto, logo após os procedimentos adequados o bebê voltou a respirar e começou a chorar. Sendo assim, os pais foram orientados a procurarem hospital mais próximo para que o bebê receba uma avaliação médica.

