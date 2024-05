Mulheres são presas por tráfico de drogas em Apiacá

Duas mulheres, de 23 e 38 anos, foram presas após serem flagradas realizando o tráfico de drogas no centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar, militares foram informados por um morador, que não quis se identifcar, relatando que duas mulheres seriam responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Chico Jorge, e que teriam se mudado para o centro do município, e que o crime era praticado na frente dos filhos.

Diante das informações, a equipe se aproximou da casa denunciada e um dos militares avistou uma das suspeitas entregando uma sacola e recebendo uma nota de dinheiro em troca. Ao ver os policiais, as suspeitas fugiram, mas foram abordadas pelos militares.

Em uma das mulheres, os policiais encontraram seis buchas de maconha e na outra suspeita, encontraram 13 pedras de crack, todas prontas para serem vendidas. Na abordagem, a equipe sentiu um cheiro forte vindo de dentro da casa e encontraram mais 50 pedras de crack em cimna do colchão na sala. Além disso, na mesa da cozinha, os militares apreenderam oito buchas de maconha, um pino de crack, uma balança de precisão e material para embalo.

Sendo assim, as duas suspeitas foram encaminhadas para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o material apreendido. Na delegacia, elas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro.