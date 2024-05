Muniz Freire realiza o 1º Simpósio Municipal de Saúde Mental

A Prefeitura de Muniz Freire, por meio de sua Secretaria de Saúde, realizou, na última terça-feira (14), o 1º Simpósio Municipal de Saúde Mental, que teve como tema “Qual o lugar da Loucura?”. O evento, que reuniu cerca de 100 pessoas entre profissionais da saúde, sociedade civil e autoridades municipais, aconteceu na Câmara Municipal e abordou, por meio de quatro palestras e também debates, a luta antimanicomial e os desafios da Saúde Pública em relação ao tema.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rita Fontes, a Saúde Mental é tanto um gargalo quanto um grande desafio não só para Muniz Freire, mas para o estado e o país. “As enfermidades ligadas à saúde mental são uma responsabilidade de todos, inclusive da comunidade. Nosso objetivo é que todas as áreas estratégicas da saúde atuem de forma harmoniosa, garantindo um atendimento humanizado ao cidadão. É um problema complexo que só iremos resolver se agirmos de forma ousada e planejada, sem soluções simplistas e rápidas que só resultarão em um atendimento superficial dos pacientes, com uma área empurrando o problema para outra”, destacou Rita Fontes, cuja palestra, a última do dia, encerrou o evento.

Luta antimanicomial

Pela manhã, a primeira palestrante do dia foi a terapeuta ocupacional e coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Regional de Saúde Sul, Elizandra Rodrigues. O tema abordado por ela foi Luta antimanicomial – Desafios atuais. Ela apresentou uma breve retrospectiva de como as doenças mentais eram tratadas no país e a ausência de uma política pública adequada que garante a internação e o afastamento do território (local de origem do paciente) apenas em situações isoladas e como último recurso.

A segunda palestra do dia foi ministrada pela psicóloga Rosane Maria Souza dos Santos, que falou sobre como o atendimento e o tratamento de usuários do SUS classificados como dependentes químicos, também deve ser visto como responsabilidade primeira da Rede de Saúde Mental dos municípios e a importância dos profissionais estarem sensibilizados para a identificação do momento certo da abordagem desses pacientes, inclusive a partir das Unidades de Saúde.

Já na programação da tarde, o médico sanitarista Nésio Fernandes, que já atuou como secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo e também como secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, fez uma apresentação online abordando o tema APS do Futuro e Saúde Mental.

Programa de Saúde Mental

Funcionando há 10 anos no município, o Programa de Saúde Mental de Muniz Freire foi incrementado a partir de 2021. Ele disponibiliza atendimento psicológico e psiquiátrico de forma ambulatorial (consulta previamente agendada). O trabalho é desenvolvido na Sede do Programa de Saúde Mental e em algumas Unidades Básicas de Saúde, com a oferta de atendimento ambulatorial e acompanhamento das pessoas com transtornos mentais leves a moderados.

Já no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS de Muniz Freire, inaugurado em 30 de agosto de 2023, são atendidas pessoas com sofrimento mental grave, incluindo aquele decorrente do uso de álcool e outras drogas, seja em situações de crises ou nos processos de reabilitação psicossocial. “É um serviço especializado de saúde mental de caráter aberto e comunitário, ou seja, inserido na comunidade e que funciona em regime de porta aberta, sem necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento para ser acolhido no serviço”, destacou o coordenador do Programa Municipal de Saúde Mental, André Saloto.

Foto: Divulgação | PMMF

Fonte: Prefeitura de Muniz Freire.