Muqui: proposta incentiva turismo e desenvolvimento econômico local

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) projeto de lei que tem por finalidade criar no Estado a “Rota do Vale Murubia”, no município de Muqui. O projeto de lei 418/2023 está entre as 25 urgências incluídas para votação em Plenário nesta terça-feira (14).

De acordo com a proposta, de autoria do deputado estadual Bruno Resende (União), a rota possibilitará o desenvolvimento sustentável do potencial turístico local, o fortalecimento, ampliação e desenvolvimento da produção local nas áreas turísticas, cultural e gastronômica.

A medida ainda visa a implementação de mecanismo de educação ambiental e incentivo aos empreendimentos turísticos, à organização produtiva das comunidades locais relacionadas ao turismo, artesanato e a geração de novas fontes de emprego e renda.

Agroturismo e Ecoturismo

Apresentando um Patrimônio Natural, Muqui já conta com um roteiro de Agroturismo e Ecoturismo, através do Roteiro da Morubia, que começa na Serra da Morubia e termina na localidade do Sumidouro.

Neste trajeto o turista conhece a imponência de fazendas centenárias, sítios e propriedades rurais onde as famílias vivem da agroindústria e do artesanato, oferecendo saborosos produtos alimentícios e um primoroso artesanato confeccionado pelas mãos habilidosas dos artesãos. Este roteiro também oferece opções de hospedagem nas fazendas, em sistema de Cama e Café. O passeio termina no Sumidouro, local onde iniciou-se a comunidade de Muqui.

Desde 2021 foi criada a Caminhada Ecológica na Rota da Morubia, região que abrange o Monumento Natural Serra das Torres (MONAST), com o intuito de conhecer as belezas naturais e históricas da região. O trajeto possui um percurso de 13 km, realizado na Rota da Morubia, com paradas no Sítio Pé de Serra, Recanto do Baobá, Sítio Grãos de Ouro, Fazenda dos Andes e Sítio Flor e Café, que recepcionam os participantes.