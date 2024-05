Mutirão agiliza a realização do exame de espirometria em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro promoverá, entre segunda (13) e sexta-feira (17) da próxima semana, um mutirão para a realização do exame de espirometria.

A ação, em parceria com a companhia Boehringer Ingelheim, é voltada para atender as pessoas que já possuem o exame agendado e visa agilizar a realização do serviço, permitindo rápido diagnóstico para o tratamento adequado aos pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar, dentre outras patologias que acometem o sistema respiratório.

Os exames serão realizados no Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf), localizado na rua João Bosco Fiório, no bairro Marbrasa, das 8h às 16h, em atendimento realizado conforme os horários programados em cada agendamento. Para o mutirão, foram disponibilizadas 130 vagas.

A Espirometria ou prova de função pulmonar é o exame que mede a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões. É um procedimento considerado de fácil execução e indolor, realizado por um técnico certificado em espirometria e com laudo elaborado por um pneumologista

“Desde o ano 2022, Cachoeiro possui o equipamento para a realização do exame de espirometria. Com esse mutirão, visamos reduzir a demanda do exame, agilizando o diagnóstico, para que o tratamento seja iniciado, quanto antes”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro

Programa Abraçar

A realização do exame de espirometria em Cachoeiro é fruto de uma pareceria entre a gestão municipal e a Boehringer Ingelheim, por meio do Programa Abraçar, que visa viabilizar soluções em saúde pública, baseado em 3 pilares: Diagnóstico, Capacitação e Suporte. Isso é possível por meio de serviços com ações estruturadas que proporcionam melhora na jornada dos pacientes diagnosticados com 3 das 4 principais causas de morte no Brasil: DPOC, AVC e Infarto.