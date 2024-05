Nova onda de calor no ES: confira dicas para economizar na conta de luz

As altas temperaturas continuam predominando no Espírito Santo e a previsão é de dias ainda mais quentes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para onda de calor no Estado.

O aviso indica que as temperaturas podem ficar até 5°C acima da média em 52 cidades das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, no primeiro final de semana de maio. Diante desse cenário, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, orienta que os clientes observem o hábito de consumo de energia, e adotem medidas racionais no uso dos equipamentos elétricos.

Esse monitoramento é essencial porque as temperaturas elevadas refletem no aumento do consumo de energia, uma vez que o uso de equipamentos domésticos se torna mais intenso. Com o calor, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores começam a ser mais utilizados. Além disso, geladeiras e freezers também são mais exigidos para manterem a temperatura interna.

O aumento no consumo de energia resulta, consequentemente, em uma elevação no valor da fatura. Isso acontece porque, mesmo sem alterações na rotina de uso da família, os equipamentos elétricos de refrigeração consomem mais energia para manter a mesma qualidade de funcionamento, somente com a temperatura ambiente elevada.

Economia na conta de luz

“No calor, geladeira, freezer e ar-condicionado, por exemplo, são aparelhos que exigem mais para rejeitar o calor e atingir a temperatura interna programada. As altas temperaturas levam a hábitos diferentes, já que, para escapar do desconforto térmico, as pessoas ligam por mais tempo ventiladores, ar-condicionado, bebem mais água gelada e lavam mais roupas, comportamentos que refletem diretamente no aumento do consumo de energia elétrica”, explica o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Uma orientação importante é o cliente sempre observar e entender sua conta de luz. “Na conta de energia, no campo de “Histórico de Faturamento”, é possível comparar o consumo mensal e o valor dos últimos 12 meses, e refletir sobre o seu hábito de consumo e da sua família naquele período. Lembre-se sempre de comparar o consumo dos mesmos meses, por exemplo: maio/23 X maio/24, para a avaliação”, destaca o gestor da EDP.

Dicas para o uso eficiente da energia:

O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado é necessário, mas em dias com temperaturas amenas prefira ligar o ventilador. O aparelho de ar-condicionado consome mais energia. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23 graus ou maior e programe para que ele desligue automaticamente;

Ventilador é a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média, consomem menos que um ar-condicionado. Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta;

Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado.

Desligue da tomada os equipamentos que usa esporadicamente. Sempre que deixar um ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem janelas e cortinas;

A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta.

A geladeira deve ficar longe de locais quentes, como próximo de locais que pegam sol ou do fogão. Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo;

Com relação ao televisor é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;

Desligue o monitor do computador e programe a proteção de tela quando o equipamento não estiver sendo usado;

Substitua lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas de LED, que são muito mais eficientes, ou seja, são econômicas e duram mais;

Junte o máximo de roupas e lavar de uma única vez, otimizando o uso da máquina de lavar; o mesmo vale para passar roupas. Quanto menos aparelhos ligados à tomada menos consumo de energia.