Obras para melhorar escoamento agrícola avançam em Anchieta

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), esteve na comunidade de Córrego da Prata, nesta terça-feira (14), para fiscalizar mais uma obra que visa melhorar as condições de vida do produtor rural.

No local, o chefe do Poder Executivo municipal acompanhou a execução das obras de calçamento e pavimentação. Ele ainda destacou a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento econômico da região.

“Uma estrada que vai dar condições para escoar os produtos agrícolas, a produção da agroindústria, mas também para dar melhor qualidade de vida e facilitar o acesso do homem do campo a cidade”, explica Petri.

As obras fazem parte de um programa do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Agricultura do Estado (Seag).