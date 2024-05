Ônibus com restrição é recuperado pela GCM em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal recuperou um ônibus com restrição de furto e roubo, na manhã da última quinta-feira (9). O veículo estava estacionado em uma rua do distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações no boletim de ocorrência da GCM, os guardas foram acionados pelo Ciodes para atender a solicitação de apoio aos agentes municipais de trânsito. Ao chegarem no local, os guardas foram informados que os agentes estavam na localidade para atender a denúncia de um ônibus que estarai abandonado.

No entanto, ao realizarem consulta no veículo, foi constatado que havia restrição de furto/roubo do ônibus. Sendo assim, um cidadão apareceu no local dizendo ser o dono do ônibus e apresentou o documento de licenciamento do veículo. Além disso, o proprietário disse aos agentes que adquiriu o veículo no município de Guarapari – ES.

Sendo assim, o veículo foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran|ES. O proprietário foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.