Operação contra o tráfico conta com 48 policiais em Divino de São Lourenço

Na manhã desta sexta-feira (26), os policiais militares do 3º Batalhão cumpriram onze mandados de busca e apreensão com o intuito de combater o tráfico ilícito de drogas em Divino de São Lourenço. Três suspeitos de 60, 54 e 30 anos e uma mulher de 61 anos foram detidos.

De acordo com a Polícia Militar, 48 policiais militares participaram da operação, além de 21 viaturas. Além disso, as equipes contaram com o apoio da Patrulha K9 do 9º Batalhão, com o cão Messi, especialista pela busca de armas e drogas.

No entanto, durante a ação, os militares apreenderam duas balanças de precisão, sete celulares, seis buchas de maconha, duas porções de maconha não prensadas, cinco potes de vidro com flores de maconha, um tablete pequeno de haxixe, quatro vidros de canabidiol acompanhados de receituário e uma certa quatia em dinheiro, além de diversos materiais para embalo e consumo das drogas.

Além disso, a PM informou que em uma das residências, os militares encontraram quatro frascos de canabidiol, onde a moradora da residência se identificou como médica e disse que compra o produto com receitas assinadas por ela. A mesma apresentou um receituário de controle especial e um receituário com relato da necessidade do uso do medicamentos assinados por ela, com Conselho Regional de Medicina (CRM).

Portanto, os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde todo o material apreendido foi entregue, além do canabidiol juntamente das receitas para esclarecimentos.