Operação COSUD: 3° Batalhão reforça combate ao crime organizado

O 3º Batalhão da Militar do Espírito Santo (PMES), assumiu a missão de intensificar as operações de combate ao crime organizado, na divisa com os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Operação COSUD (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) será realizada entre os dias 8 a 12 de maio deste ano, por parte do 3º BPM, em conjunto com as respectivas instituições coirmãs (PMMG – PMERJ – PRF).

A colaboração conjunta visa fortalecer a segurança e a integridade da região do Caparaó e proximidades. Assim, sendo reforçadas as abordagens a veículos e indivíduos suspeitos, especialmente nas áreas fronteiriças entre municípios, com pontos estratégicos.

As ações policiais ostensivas têm como propósito combater o tráfico de armas e drogas. Além de prevenir furtos e roubos de carga e veículos nas vias de ligação, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Operação COSUD

O Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) foi criado em Belo Horizonte (MG), no dia 16 de março de 2019. O objetivo principal é consolidar a agenda de cooperação entre os governos do Sul e Sudeste, com temas que atendam às demandas econômicas, sociais e ambientais.

Entre as áreas prioritárias do consórcio, estão a segurança pública, com operações policiais com foco especial na divisa entre os estados limítrofes.

O tráfico de drogas, a circulação ilegal de armas e munições, bem como o roubo de cargas e veículos, são algumas das principais atividades ilícitas de atenção nessas áreas.

Por meio de colaboração interinstitucional, a operação policial conjunta entre os estados integrantes do Consórcio, especialmente o de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, visa demonstrar a força da cooperação entre as instituições policiais.

Ao unir esforços, compartilhar informações e recursos, será possível fortalecer a capacidade de enfrentamento ao crime, tornando-a mais eficiente e abrangente.

