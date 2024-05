Oportunidade! Inscrições abertas para programa de Intercâmbio no ES

Estão abertas, até a próxima segunda-feira (27), as inscrições para o processo seletivo do Programa de Intercâmbio Estudantil para os alunos matriculados nos Centros Estaduais de Idiomas (CEI) da Rede Pública Estadual. Interessados devem acessar, exclusivamente o Portal Seleção do Aluno (Clique AQUI) e a e se inscrever em uma das 170 vagas.

Das bolsas de estudos dos idiomas de Língua Inglesa e Espanhola, para intercâmbio no Canadá, Estados Unidos e Chile, respectivamente, serão 123 para Curso Intensivo de Inglês, no Canadá; 42 para Curso Intensivo de Inglês, nos Estados Unidos; e cinco para Curso Intensivo de Espanhol, no Chile.

Programa Intercâmbio Estudantil

O Programa de Intercâmbio Estudantil visa ao aperfeiçoamento do estudante nas competências comunicativas em inglês ou espanhol, bem como ao desenvolvimento da capacidade de expressar-se com proficiência em diferentes situações de comunicação, promovendo o desenvolvimento socioeducacional em país estrangeiro.