Fotos impressionantes mostram Corpus Christ como você nunca viu

A celebração do Corpus Christi no Sul do Espírito Santo foi marcada por celebrações em diversas cidades, com destaque para Castelo, que levou para as ruas muita criatividade com os tradicionais tapetes.

Em uma cobertura fotográfica especial, o AQUINOTÍCIAS.COM descobriu imagens inusitadas que tornaram a celebração deste ano diferente de todas as outras. Veja abaixo os cliques feitos pela jornalista Pammela Volpato.

Além de religiosos e turistas, a celebração também contou com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).