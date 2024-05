PC de Venda Nova do Imigrante prende suspeito de tráfico de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, com apoio do K9 da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, nesta quinta-feira (16), um homem de 28 anos, suspeito de tráfico na localidade de Camargo, em Venda Nova do Imigrante.

Leia também: Criminoso mais procurado do Acre é preso no ES

Foram apreendidos 62 pinos de cocaína, uma espingarda de pressão, uma balança de precisão e um pedaço de maconha.

A operação foi realizada após diversas denúncias anônimas provenientes do Disque-Denúncia 181, sobre o intenso tráfico de drogas que vinha acontecendo há aproximadamente quatro meses, na localidade de Camargo, que fica próxima à BR-262,

Segundo o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, o indivíduo oriundo de Vila Velha estaria residindo no local. Ele buscava o entorpecente em Vila Velha e o traficava em Venda Nova do Imigrante.

Nesta quinta-feira (16), uma equipe de policiais da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante iniciou um trabalho de campo na localidade observando uma grande movimentação de pessoas durante o dia.

No período da noite, a equipe de policiais civis, juntamente com o apoio de militares do K9, da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (PMES), se dirigiu ao local para prosseguimento das investigações.

Na residência foram encontrados 62 pinos de cocaína, 20 porções pequenas de cocaína, um pedaço pequeno de maconha e 14 comprimidos de antigripal, além de uma espingarda de pressão, uma balança de precisão, material comumente utilizado para embalo de drogas, uma luneta marca CBC e um aparelho celular.

O suspeito confessou suas atividades ilegais. Diante dos fatos, a autoridade policial deu voz de prisão ao indivíduo por tráfico de entorpecentes. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).