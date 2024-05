Criminoso mais procurado do Acre é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu o criminoso mais procurado do Estado do Acre. A prisão ocorreu no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, nesta sexta-feira (17).

De acordo com a PC, a prisão teve a participação de policiais civis, por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Além disso, a Polícia Civil informou que o preso é apontado como líder do Comando Vermelho na Região Norte do Brasil. Mais detalhes da prisão não foram divulgados.