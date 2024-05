PC indicia motorista e amiga de jovem que morreu no dia do aniversário

A Polícia Civil indiciou o motorista de 67 anos que dirigia o veículo envolvido no acidente que matou a jovem Maria Eduarda de Oliveira Cordeiro, no dia 11 de janeiro desse ano, na Rodovia ES-162, em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo. O inquérito policial foi concluído nesta sexta-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista de 67 anos que dirigia o veículo Cobalt, foi indiciado por omissão de socorro. Além dele, a amiga da vítima, de 25 anos, que pilotava a moto Honda Biz C100, também foi indiciada pelo crime de homicídio culposo em direção automotor majorado por não possuir permissão para dirigir e pelo crime de incêndio culposo.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Presidente Kennedy, Thiago Viana, o acidente que matou a Maria Eduarda ocorreu, pois a motocicleta que era pilotada pela amiga da vítima, que não tinha permissão para dirigir, estava sem a lanterna traseira ligada transitando em uma rodovia estadual, em baixa velocidade, o que ocasionou a batida do veículo Cobalt na traseira da moto. Maria Eduarda estava na garupa da moto.

No dia do acidente, a jovem Maria Eduarda tinha comemorando seu aniversário em um espaço na localidade de Santana Feliz, zona rural de Presidente Kennedy. Na batida, a vítima veio a óbito e o carro do motorista de 67 anos acabou pegando fogo.



Contudo, a Polícia Civil tentou realizar o interrogatório da piloto de 25 anos, porém ela não compareceu à delegacia. O esposo dela esteve na unidade e alegou que sua mulher não tinha condições de prestar esclarecimentos. A polícia teve acesso a um storie e um vídeo de uma live feita por ela numa rede social, em que interagia normalmente com seus seguidores e escreveu “lembro de tudo”.

Com isso, a polícia concluiu o inquérito, já que ficou configurada a atitude protelatória da indiciada. “O inquérito segue para o Ministério Público que analisará a investigação e poderá propor ou não ação penal contra os indiciados”, disse o delegado, Thiago Viana.