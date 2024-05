PC prende líder de organização criminosa que aplicava golpes no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), concluiu as investigações da Operação Apate. Assim, prendendo o líder da organização criminosa que aplicava golpes em pessoas interessadas em comprar armas de fogo e obter o porte de arma.

Segundo as investigações, o preso agia com a esposa e mais um comparsa, se passando por delegado da Polícia Federal ou por representante de fábricas italianas de armas de fogo. As investigações demonstraram que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 800 mil em menos de um ano.

Os levantamentos também indicam que os suspeitos forneciam dados de vítimas para outros criminosos. Assim, obtinham empréstimos fraudulentos, realizavam sorteios, rifas ilegais de armas de fogo e planejavam um roubo a banco.

A Deic concluiu a Operação Apate e desarticulou o grupo que aplicava os golpes.