Veículo clonado é apreendido pela Guarda Municipal de Cachoeiro

Com a ajuda da tecnologia, mais uma vez a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro apreendeu um veículo clonado circulando pela cidade.

Desta vez, agentes foram acionados a se deslocaram em perseguição a um veículo identificado pelo sistema de vídeomonitoramento como suposto carro com placa clonada.

Os guardas abordaram o veículo modelo Pajero, cor prata, em frente a uma farmácia, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, próximo à rotatória do bairro Gilberto Machado.

A condutora do veículo apresentou a documentação do veículo, pertencente a outra mulher, a qual ela não conhecia. Disse, ainda, que estava com o carro emprestado para trazer a mãe para uma consulta médica e que ele pertencia ao seu patrão, proprietário de uma oficina de pinturas de veículos do município de Castelo.

Diante da suposta clonagem passada pelo sistema de vídeomonitoramento, os agentes de trânsito foram acionados e constataram que o número do chassi se encontrava no lugar errado e de difícil leitura. A placa original do carro é de São Paulo.

A condutora foi levada para a Delegacia Regional para prestar maiores esclarecimentos. O proprietário também compareceu ao DPJ e informou que havia comprado o carro de outra pessoa. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran em Cachoeiro.