PC prende no ES casal suspeito de aplicar ‘golpe do bilhete premiado’

Um homem de 40 anos e uma mulher, de 31 anos, foram presos suspeitos de cometerem o crime de estelionato e associação criminosa. A prisão foi realizada no último dia 8 de maio, em Vila Velha.

As prisões aconteceram por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em operação conjunta com o Departamento Estadual de Investigação de Fraudes (DEIF) do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, após receber a informação de que um indivíduo estaria efetuando uma transação bancária de saque de dólares, proveniente de um golpe conhecido como “Golpe do Bilhete Premiado”, aplicado no dia 7 de maio contra uma idosa de 68 anos na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, policiais foram até o local e realizaram a abordagem. Na busca pessoal, foi encontrado com os suspeitos a quantia de US$ 7 mil dólares em espécie. O homem confessou o crime e afirmou que recebeu a quantia de R$ 170 mil em sua conta no dia 7 de maio.

No entanto, de acordo com as investigações, a idosa foi vítima do golpe e havia obtido uma parte do dinheiro entregue aos golpistas, a quantia de R$ 100 mil, mediante empréstimo. Uma terceira pessoa envolvida no crime fugiu do local momento antes da chegada da polícia. Ela já foi identificada e será indiciada juntamente com os indivíduos presos em flagrante.

Sendo assim, após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e ao Presídio Feminino de Bubu, onde permanecem à disposição da Justiça.