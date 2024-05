PF de Cachoeiro arrecada mais de 1 mil litros de água mineral para o RS

A Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo e a Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, arrecadaram mais de 1.700 litros de água mineral Para doação às vítimas das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. A campanha, instituída para servidores e colaboradores do órgão, ocorreu no período de 13 a 17 de maio desse ano.

As garrafas e galões arrecadados serão entregues no Centro de Tratamento de Encomendas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos os Correios em Serra que ficarão encarregados transportar os donativos até os atingidos pela tragédia que se abateu naquele estado.

Vale destacar que os CORREIOS foram incumbidos, pelo governo federal, para realização da logística de transportes dos donativos à população do Rio Grande do Sul e tem desempenhado brilhantemente tal tarefa.

Leia também: Segunda equipe de bombeiros capixabas chega ao ES após missão no RS

Mais informações sobre produtos a serem doados e locais de entrega podem ser verificados no site dos CORREIOS, em especial através do link: https://saladeimprensa.correios.com.br/arquivos/9567