PF prende homem em flagrante com notas falsas em Cachoeiro

Na manhã desta segunda-feira (20), Policiais Federais da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim prenderam em flagrante um homem de 23 anos, por adquirir cédulas falsas. A ação teve início após a identificação de uma encomenda suspeita postada em Brasília com destino à cidade de Castelo.

Leia também: Homem com mandado de prisão desde 2023 é preso na BR-101

Acompanhando a entrega, os policiais abordaram o homem após ele confirmar ser o destinatário e receber a encomenda. No pacote, foram encontradas 40 cédulas falsas de R$100,00. Durante o interrogatório, o detido confessou o crime e afirmou ter “emprestado o nome e endereço” para outra pessoa, que seria a real interessada nas notas falsas.

Segundo a PF, o homem foi indiciado pelo crime de moeda falsa, conforme o artigo 289, §1º, do Código Penal, cuja pena varia de três a doze anos de reclusão. Após passar por audiência de custódia, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

As investigações continuam para buscar outras provas e identificar o envolvimento de mais pessoas na confecção das cédulas falsas. A Polícia Federal segue trabalhando em parceria com a área de segurança dos Correios para combater o uso ilegal dos serviços postais para a prática de crimes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.