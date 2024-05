Homem com mandado de prisão desde 2023 é preso na BR-101

Um homem, com mandado de prisão em aberto foi preso no km 297 da BR-101, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de combate à criminalidade, deu ordem de parada ao veículo Hyundai/HB20S, de cor preta. Na fiscalização no veículo e ocupantes, os agentes constataram que o motorista possuía mandado de prisão em aberto desde o dia 5 de setembro de 2023, expedido pela 1ª Vara Cível de Itamaraju, na Bahia.

Leia também: Menina é abusada no ES enquanto a mãe viajava para os EUA

Além disso, o veículo apresentava restrições administrativas e por isso foi removido ao pátio credenciado da PRF, em Viana. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 14º Distrito Policial de Cariacica.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.