Plano Estadual de Esporte: Cachoeiro sediará encontro de elaboração

Na próxima terça-feira (4), Cachoeiro sediará um importante evento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport): a Conferência Regional, que objetiva a criação do Plano Estadual do Esporte.

O evento acontecerá na sede da Faculdade Multivix, unidade do bairro Independência, com início às 13h. Na ação, os participantes terão acesso a informações sobre o documento que será utilizado na elaboração e no planejamento das políticas públicas referentes ao desporto capixaba dos próximos 10 anos.

O encontro será com as microrregiões II e III que abrangem os municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Para participar do evento é necessário realizar a inscrição via formulário eletrônico.