PM localiza drogas escondidas em cafezal após denúncias em Apiacá

A Polícia Militar localizou uma grande quantidade de drogas escondidas no meio de um cafezal em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (18). Segundo a PM, um homem foi detido.

Após a PM receber denúncias anônimas de que pessoas estariam utilizando um cafezal para o tráfico de drogas, policiais militares foram ao local e realizaram o patrulhamento a pé dentro da mata com ajuda da Cadela Diana. Lá, os militares avistaram uma movimentação e um suspeito com uma pochete com drogas, onde segundo a PM, ele entregava o material e recebia o dinheiro.

Sendo assim, um outro militar viu o momento em que o suspeito foi até o cafezal e retirou uma sacola. Nisso, ele foi abordado e dentro da sacola encontrados 450 pinos de cocaína, 83 buchas de maconha, 190 pedras de crack, 12 porções de maconha, R$ 330,00 reais em espécie e um aparelho celular.

Perguntado sobre de onde veio as drogas, o suspeito respondeu aos policiais que tinha negociado a compra com outra pessoa, e que as negociações estavam salvas na conversa de aplicativo no celular. Questionado se possuía alguma arma, o suspeito não respondeu.

Sendo assim, o suspeito foi conduzido pela Polícia Militar para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com todo o material apreendido. Na delegacia, segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 24 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro.