Polícia recupera celulares e veículo com restrição em Muniz Freire

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, recuperou dois aparelhos celulares e um veículo com restrição de furto e roubo no município, na última semana.

Segundo a PC, no dia 08 de maio, uma vítima compareceu à unidade policial informando que seu veículo estava com restrição de furto e roubo. A equipe de investigação promoveu consulta ao sistema e constatou que havia um segundo veículo com a mesma placa e com características semelhantes, inclusive flagrado pelas câmeras do Cerco Inteligente.

Sendo assim, a equipe prosseguiu em diligência até o endereço citado pela vítima, localizando o veículo com restrição. Após vistoria técnica foram constatados fortes indícios de adulteração nas numerações de chassi e motor do citado automóvel, bem como outros elementos que serão detalhados posteriormente no laudo de vistoria.

“O veículo foi conduzido ao pátio credenciado e aguarda perícia. A unidade policial prossegue nas investigações para localização do veículo clonado que está em circulação”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio.

No dia seguinte, a equipe da DP de Muniz Freire, após levantamentos de inteligência e investigação policial, identificou e recuperou dois aparelhos telefônicos com restrição de furto. Mediante identificação dos respectivos IMEI, que é o número de identificação do aparelho celular, foi possível contatar os proprietários dos aparelhos.

“Posteriormente, os aparelhos foram apreendidos e uma investigação foi instaurada para localização do possível autor e eventuais receptadores dos objetos recuperados”, explicou o delegado Hélio Flávio.